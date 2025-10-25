Силовые структуры
Стало известно о смерти обманувшего Долину мошенника

ТАСС: Скончался дроппер, который обналичил 15 миллионов рублей певицы Долиной
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стало известно о смерти одного из десяти дропперов, который обналичил 15 миллионов рублей в ходе реализации мошеннической схемы с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что номер банковского счета открыт на имя Келдыбаева Александра, которого уже нет в живых. «Производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву А. В.», — говорится в документах.

В сентябре Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл взыскал с мошенников часть похищенных у народной артистки России денег.

До этого суд подтвердил, что Лариса Долина является законной владелицей квартиры, которую она продала по указке телефонных мошенников.

Дропперы — это лица, передающие банковские карты и данных от них к ним третьим лицам с целью совершения противоправных операций.

