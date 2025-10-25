Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
21:02, 25 октября 2025Спорт

ЦСКА победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

ЦСКА победил «Крылья Советов» со счетом 1:0 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 72-й минуте забил защитник Матвей Лукин.

Таким образом, после 13 матчей ЦСКА стал лидером турнирной таблицы РПЛ, набрав 27 очков. «Крылья Советов» занимают 11-е место с 13 очками.

В следующем матче ЦСКА примет «Пари Нижний Новгород» 31 октября. «Крылья Советов» днем позднее на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным

    В Евросоюзе признали неготовность к изъятию российских активов

    В Москве завели уголовное дело после массовой драки мигрантов с палками и лопатами

    В России оценили способность обещанных Киеву французских самолетов помочь ВСУ

    Конструктор рассказал о «Царь-бомбе» Российской армии

    В российском городе четыре ребенка пострадали при ДТП с автобусом

    Дмитриев привез в США конфеты с цитатами Путина

    Трамп обсудит с Си Цзиньпином сокращение Китаем импорта российской нефти

    Россиянин поставил на андердога и выиграл 3,7 миллиона рублей

    Евросоюз вошел в тройку главных торговых партнеров России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости