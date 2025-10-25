Интернет и СМИ
Захарова рассказала о судьбе шеф-редактора Sputnik Азербайджан

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов, освобожденный из-под стражи, вылетел из Баку. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, второй корреспондент Sputnik возвращается на родину.

19 октября стало известно об освобождении из-под стражи в Баку главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых.

30 июня в офис агентства Sputnik Азербайджан пришла полиция страны. Правоохранители задержали Картавых и Белоусова, обвинив их в незаконном предпринимательстве и мошенничестве. Российских журналистов поместили под стражу на четыре месяца. Позднее Игоря Картавых отпустили под домашний арест.

