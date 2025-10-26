Путешествия
12:12, 26 октября 2025Путешествия

Индия и КНР возобновили прямое авиасообщение

Индия и Китай вернули прямое авиасообщение после пятилетнего перерыва
Виктория Клабукова

Фото: Rafiq Maqbool / AP

Индия и Китай возвращают прямое авиасообщение. Об этом сообщают РИА Новости.

Прямые полеты возобновляются с воскресенья, 26 октября. Первый после пятилетнего перерыва рейс осуществит авиакомпания IndiGo, одна из крупнейших в мире и вторая по величине в Азии. Рейс проследует из Калькутты в Гуанчжоу и продлится почти три с половиной часа. Судно вылетит в десять часов вечера по местному времени (полвосьмого вечера по Москве) и приземлится около четырех часов утра (одиннадцать часов вечера по московскому времени). Самый крупный авиаперевозчик КНР, China Eastern Airlines, начнет полеты с 9 ноября, рейсы будут осуществляться по маршруту ШанхайДели три раза в неделю.

По словам заместителя генконсула Китая в Калькутте Цинь Юна, прежде всего власти намерены соединить Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь с Дели и Калькуттой. Как объяснил чиновник, большой потенциал в укреплении внутренней экономики двух стран представляют города четвертого уровня — небольшие, но быстро развивающиеся города за пределами крупных коммерческих центров. «Мы стремимся к построению искреннего и более тесного партнерства с Индией, чтобы торговля и коммерция между двумя странами становились все более интенсивными», — заявил Цинь Юн. Экономически перспективным прямое авиасообщение между государствами считает и министерство гражданской авиации Индии. Помимо развития туризма, прямые перелеты укрепят торговлю в секторах текстильной промышленности, электроники и мелкосерийного производства, убеждены индийские чиновники.

Индия и Китай приостановили прямое авиасообщение во время пандемии. Кроме того, возобновлению полетов препятствовали политические трудности, возникшие после столкновений в регионе Ладакх в мае 2020 года. С тех пор путешественникам приходилось выстраивать маршруты через Сингапур и Гонконг.

Ранее в российском МИДе заявили, что возобновление прямого авиасообщения с США является одним из вопросов, которые обсуждаются дипломатами двух стран. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, данный вопрос находится на рассмотрении Вашингтона.

