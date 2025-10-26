«Локомотив» потерял очки в матче РПЛ с «Акроном»

«Локомотив» сыграл вничью с «Акроном» со счетом 1:1 в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 42-й минуте забил нападающий хозяев Жилсон Беншимол. На 67-й минуте счет сравнял защитник Сесар Монтес.

Таким образом, после 13 матчей «Локомотив» стал промежуточным лидером турнирной таблицы РПЛ, набрав 27 очков. «Акрон» располагается на 12-м месте, имея в активе 12 очков.

В следующем матче «Локомотив» на выезде встретится с петербургским «Зенитом», «Акрон» также в гостях сыграет с «Ростовом». Обе встречи пройдут 1 ноября.