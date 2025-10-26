Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:45, 26 октября 2025Спорт

Отец Илона Маска сравнил НХЛ и КХЛ

Отец Илона Маска Эррол заявил, что уровень КХЛ очень высокий
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Эррол Маск

Эррол Маск. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Отец Илона Маска, инженер и предприниматель Эррол Маск, сравнил уровень Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Sport24.

Маск-старший заявил, что уровень игры в КХЛ очень высокий, так что его можно сравнить с матчами в НХЛ. Он назвал игру между «Ак Барсом» и «Адмиралом», на которой он присутствовал, очень динамичной.

25 октября Маск посетил матч КХЛ между «Ак Барсом» и «Адмиралом» в Казани. Он поддержал хозяев, появившись на трибуне с шарфом казанского клуба и эмоционально отмечая забитые голы «барсов».

Встреча завершилась победой «Ак Барса» со счетом 5:3.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину доложили о возможностях «Буревестника» по обходу ПВО

    Путин высказался о продолжении СВО

    Трамп заявил о любви к остановке войн

    Цены на аренду жилья в столице обновили максимум

    Путин предупредил о попытках противника прорвать блокаду на двух направлениях

    В Пакистане пригрозили войной Афганистану

    Отец Илона Маска сравнил НХЛ и КХЛ

    Путин в военной форме приехал на пункт управления СВО и попал на видео

    Назван срок восстановления портов в Херсонской области

    Путин оценил ядерные силы России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости