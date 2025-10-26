Отец Илона Маска сравнил НХЛ и КХЛ

Отец Илона Маска Эррол заявил, что уровень КХЛ очень высокий

Отец Илона Маска, инженер и предприниматель Эррол Маск, сравнил уровень Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Sport24.

Маск-старший заявил, что уровень игры в КХЛ очень высокий, так что его можно сравнить с матчами в НХЛ. Он назвал игру между «Ак Барсом» и «Адмиралом», на которой он присутствовал, очень динамичной.

25 октября Маск посетил матч КХЛ между «Ак Барсом» и «Адмиралом» в Казани. Он поддержал хозяев, появившись на трибуне с шарфом казанского клуба и эмоционально отмечая забитые голы «барсов».

Встреча завершилась победой «Ак Барса» со счетом 5:3.