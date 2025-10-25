Спорт
18:43, 25 октября 2025Спорт

Отец Илона Маска посетил хоккейный матч в России

Отец Илона Маска Эррол посетил хоккейный матч «Ак Барса» и «Адмирала»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Отец Илона Маска, инженер и предприниматель Эррол Маск, посетил матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и «Адмиралом» в Казани. Об этом сообщается в Telegram-канале Sport Baza.

Маск поддержал хозяев, появившись на трибуне с шарфом казанского клуба и эмоционально отмечая забитые голы «барсов». Отмечается, что визит Маска-старшего сопровождался приглашением в клубное «Ак Барс Шоу» во втором перерыве.

На момент публикации новости счет во встрече 4:2 в пользу хозяев.

Приезд Эррола Маска в столицу Татарстана связан с интересом к местной ИТ-экосистеме. На этой неделе он осмотрел ИТ-парк имени Башира Рамеева на Петербургской улице, где отметил высокий уровень инфраструктуры и проектов резидентов.

