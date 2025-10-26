Оценены шансы Месси выиграть MLS

Букмекеры назвали «Интер Майами» с Месси в составе претендентов на победу в MLS

Букмекерские конторы оценили шансы аргентинского нападающего Лионеля Месси выиграть cевероамериканскую Главную лигу футбола (MLS) в составе «Интер Майами». Об этом сообщает «Леон».

Букмекеры назвали «Интер» одним из главных претендентов на успешное выступление в плей‑офф турнира. Аналитики ссылаются на фактор Месси и его результативность в регулярном сезоне: аргентинец завершил чемпионат с лучшими показателями по голам и ассистам.

Профильные рейтинги силы накануне плей‑офф фиксируют высокий статус команды: предостерегают «не ставить против Месси», отмечая его серии хет-триков и решающих действий в ключевых играх. На этом фоне предложения букмекеров по индивидуальным рынкам Месси (голы, результативные действия) остаются с пониженными коэффициентами относительно среднего по лиге.

Ранее Месси установил рекорд MLS, забив 39 мячей за «Интер Майами» в 2025 году. До этого никому из выступавших в MLS футболистов не удавалось забить такое количество голов за календарный год.

