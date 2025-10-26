Россия
Политолог рассказал об условии встречи Трампа и Путина в будущем

Политолог Мизин: Встреча Трампа и Путина возможна, но на российских условиях
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Встреча российского президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа возможна в будущем, но без навязывания требований США, считает политолог ИМЭМО РАН и экс-дипломат Виктор Мизин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Тут понятно, что не будет этой встречи на условиях, которые сказал Трамп, то есть при прекращении огня по линии боевого соприкосновения. Понятно, что Россия продолжает наступление, и понятно, что цель — это все четыре области, то есть это совсем не близко. Конечно, никаких мотивов у России идти на какие-то уступки в ситуации, когда она продвигается успешно на поле боя, абсолютно нет», — сказал Мизин.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, пауза в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта возникла из-за нежелания Киева идти на контакт и увеличивать интенсивность диалога.

16 октября президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели двухчасовой разговор по телефону. В частности, стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. После переговоров была анонсирована встреча двух лидеров в Венгрии. Однако 23 октября Трамп заявил об отмене саммита в Венгрии.

