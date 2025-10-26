Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
07:24, 26 октября 2025Спорт

Россиянин Волков победил бразильца Алмейду на турнире UFC

Россиянин Волков победил бразильца Алмейду на турнире UFC 321 в Абу-Даби
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россиянин Александр Волков победил бразильца Жаилтона Алмейду на турнире UFC 321 в Абу-Даби. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой состоялся на арене Etihad Arena в ОАЭ. Волков, признанный сильнейшим российским бойцом в своем дивизионе, вышел против Алмейды, который занимает пятое место в рейтинге.

Поединок занял все положенные 15 минут. Оба атлета показали свои преимущества, но судьи присудили победу россиянину раздельным решением со счетом 29-28, 28-29, 29-28.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321. Поединок продлился три раунда. Он завершился победой троюродного брата бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ОСАГО, налоги и связь. Юрист рассказала, какие изменения законов и правил ждут россиян в ноябре

    Над российскими регионами за ночь уничтожили 82 беспилотника

    Россиян предупредили об опасности популярного осенью вида фотосессий

    Россиянам раскрыли секреты успешного резюме для прохождения фильтров ИИ при поиске работы

    Россиян предупредили об опасных последствиях злоупотребления солью и сахаром

    Россиянин Волков победил бразильца Алмейду на турнире UFC

    Еще одна страна захотела принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине

    Губернатор Тульской области подтвердил атаку беспилотников и назвал их количество

    Политолог рассказал об условии встречи Трампа и Путина в будущем

    Достоверность мифа о «правиле пяти секунд» для упавшей на пол еды оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости