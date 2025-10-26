Россиянин Волков победил бразильца Алмейду на турнире UFC 321 в Абу-Даби

Россиянин Александр Волков победил бразильца Жаилтона Алмейду на турнире UFC 321 в Абу-Даби. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой состоялся на арене Etihad Arena в ОАЭ. Волков, признанный сильнейшим российским бойцом в своем дивизионе, вышел против Алмейды, который занимает пятое место в рейтинге.

Поединок занял все положенные 15 минут. Оба атлета показали свои преимущества, но судьи присудили победу россиянину раздельным решением со счетом 29-28, 28-29, 29-28.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321. Поединок продлился три раунда. Он завершился победой троюродного брата бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.