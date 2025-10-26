Сотрудник отеля в Египте назвал россиянок самыми красивыми женщинами

Сотрудник отеля в Египте в беседе с российской путешественницей Сашей Коноваловой назвал главные признаки русских туристов. Мнением бармена по имени Махмуд она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Во-первых, иностранец назвал россиянок самыми красивыми женщинами. «Думаешь, я так только о молодых думаю? Нет, у вас даже женщины в возрасте самые красивые. Какие глаза, какие улыбки! Я не шучу — красивей русских женщин никого нет!» — признался он, добавив, что европейки надевают на пляж все самое худшее, а россиянки — самое лучшее.

Вторая особенность российских туристов, о которой рассказал Махмуд, — галантность. Он обратил внимание, что мужья часто приносят кофе и чай своим супругам.

«Только ваши мужчины так делают! Всегда приходят и просят два напитка: для себя и для жены. У нас принято наоборот — женщины носят мужчинам напитки. А европейцы чаще всего сами за себя», — пояснил сотрудник отеля.

Махмуд также заметил, что россияне более общительные, чем европейцы, и чаще знакомятся друг с другом на пляжах. Кроме того, они всегда спрашивают его имя. «И ему приятно, что мы видим в нем человека, а не робота, наливающего напитки», — подчеркнула автор публикации.

Кроме того, по наблюдениям египтянина, русские родители всегда знают, как усмирить своих детей. «Если они начинают баловаться, то тут же перестают. С европейскими, и уж тем более с египетскими детьми, такое не работает», — заключила Коновалова.

