17:32, 30 августа 2025Путешествия

Жительница Таиланда побывала в России и назвала пять удививших ее вещей

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Путешественница Саша Коновалова пообщалась с жительницей Таиланда, которая побывала в России и назвала пять удививших ее вещей. Впечатлениями иностранки она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Во-первых, тайка призналась, что ей было холодно в России даже летом. «Мы прилетели в Москву в июне. Нам пришлось купить куртки — так было холодно. Как же вы выживаете зимой, когда у вас снег идет?! Теперь я понимаю, почему русские любят отдыхать в Таиланде, — вам точно надо где-то греться», — процитировала слова женщины Коновалова.

Во-вторых, собеседница россиянки отметила, что она не видела города красивее Санкт-Петербурга, хотя много путешествовала по работе. Москва ей тоже понравилась.

Кроме того, автор публикации рассказала, что ее тайской знакомой было любопытно попробовать блюда национальной кухни. «Русские соленья, клюква, селедка под шубой ей не очень понравились. А вот борщ, пельмени, блины с вареньем и пряники она полюбила», — добавила Коновалова.

Жительница Таиланда также поразилась красоте россиянок и постоянной суете в российских городах. «Куда вы все время бежите? Когда я была в Москве, я чуть не сошла с ума. Люди быстро работают, быстро говорят, быстро ходят. В Таиланде мы никуда не спешим. А зачем бежать? Что не твое, то не догонишь», — заключила иностранка.

Ранее другая тревел-блогерша пообщалась со знакомыми иностранцами, назвавшими ей русские традиции, которые вводят их в ступор. В частности, многих европейцев удивляет, что в России и на постсоветском пространстве принято посещать могилы родственников с едой.

