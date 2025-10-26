Спорт
18:55, 26 октября 2025Спорт

Тарасова отреагировала на удаление фото Валиевой организаторами Олимпиады-2026

Тарасова увидела плюсы в ситуации с удалением фото Валиевой организаторами ОИ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на удаление в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фото россиянки Камилы Валиевой организаторами зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Она призвала видеть в данной ситуации плюсы и отказаться от негатива. «Я бы порадовалась за то, что они разместили ее. Во всяком случае они знают и понимают, что она — лучшая. А то, что они сняли фотографию, — уже другая история», — заявила Тарасова.

Снимок с российской фигуристкой был опубликован ранее 25 октября. Пост в соцсетях был посвящен Всемирному дню пасты, а Валиеву в нем сравнили с фузилли (классические итальянские макаронные изделия в виде спирали из твердых сортов пшеницы). Позже фото удалили.

Ранее сообщалось о планах Валиевой возобновить спортивную карьеру. 25 октября спортсменка официально сможет возобновить тренировки. 25 декабря срок дисквалификации Валиевой истечет, и она сможет выступать на соревнованиях.

.
    Все новости