В Малайзии устроили митинг против визита Трампа

В Куала-Лумпуре на фоне визита Трампа развернулись протесты

В Куала-Лумпуре на фоне визита президента США Дональда Трампа в Малайзию проходит митинг. Об этом сообщают РИА Новости.

Протесты развернулись на площади Мердека в малазийской столицы. Изначально их планировали на территории парка «Ампанг» — напротив места проведения саммита АСЕАН. В последний момент территорию парка перекрыли организаторы мероприятия. Участники митинга «Собрание против Трампа» вышли с призывом положить конец «американскому империализму» и «вернуть Трампа домой». Также митингующие, размахивая палестинскими флагами, требуя освободить сектор Газа, и скандировали лозунг «Введите санкции против Израиля». Порядок в ходе протестов контролировали сотрудники полиции.

Ранее Таиланд и Камбоджа на полях саммита АСЕАН, который проходил в Куала-Лумпуре, подписали декларацию об урегулировании конфликта. На подписании присутствовали лично президент США Дональд Трамп и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. По словам главы Минфина США Скотта Бессента, переговоры американской и китайской делегаций в ходе саммита заложили хороший фундамент для встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина.