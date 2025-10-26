Экономика
15:43, 26 октября 2025

Стало известно о реакции Мелании Трамп на снос части Белого дома

WSJ: Первая леди США обеспокоена сносом Восточного крыла Белого дома
Первая леди США Мелания Трамп не одобряет демонтаж Восточного крыла Белого дома. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации американского президента.

По сведениям газеты, первая леди имеет собственное мнение касательно сноса части Белого дома. В частном разговоре Мелания Трамп раскритиковала решение президента. Как сообщается, она выразила обеспокоенность на счет проекта и подчеркнула, что не принимает в нем участия.

В октябре Дональд Трамп объявил в своей соцсети Truth Social о начале строительства бального зала в Белом доме для приема глав государств и других высокоранговых гостей. Новый бальный зал планируется построить на месте Восточного крыла, на его строительство планируется потратить 300 миллионов долларов. На данный момент, как уточняется, уже собрано 350 миллионов долларов. Чиновники предполагают, что бальный зал будет назван в честь действующего президента.

Ранее Трамп признался, что обновляет интерьер Белого дома за собственный счет, ведь до его избрания, по словам американского лидера, состояние резиденции не соответствовало ее статусу. Многое он перенес из собственного особняка в Мар-а-Лаго.

