В Госдуме высказались об увольнении учителей за фото в соцсетях

Даванков: Учителей нельзя увольнять за фото в соцсети без учета мнения родителей

При увольнении учителей за фото в соцсетях необходимо учитывать мнение родителей. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

По мнению депутата, вопрос увольнения, поводом для которого послужил контент в соцсетях, нужно решать на уровне школы, и непосредственное участие в процессе должен принимать родительский комитет. «Знаете, если у школьника увольняют любимую учительницу просто потому, что взрослым там что-то показалось, это не дело», — уверен Даванков.

Принимая решения, прежде всего нужно руководствоваться законом, подчеркивает вице-спикер. По его словам, преподаватель имеет такое же право на публикации в соцсетях, как и любой другой гражданин, никакого поражения в правах не допускается. Сам Даванков не видит ничего предосудительного в фотографиях педагогов в купальниках. «Это вот я лично так считаю, ничего страшного, если где-то мы увидели фотографию в купальнике. От этого не рухнут никакие устои, авторитеты и прочее», — прокомментировал парламентарий.

Он добавил, что в настоящее время на стадии обсуждения находятся несколько законопроектов, регулирующих эту проблему. Даванков допускает, что на рассмотрение будет внесена еще инициатива, которая наделит родительский комитет большими полномочиями в данном вопросе. Его решение должно быть продиктовано здравым смыслом, напоминает депутат. «У нас очень много организаций, есть религиозные организации, есть яро защищающие традиционные ценности. Они уже в каждом случае, в любой фотографии видят преступление, что вообще есть соцсеть», — сказал он.

За последние годы в России неоднократно возникали скандалы из-за публикации учителями контента в интернете. В апреле в Нижнем Новгороде уволили учителя начальных классов, разместившую на личной странице откровенные фотографии. Позже эти снимки с заблюренным лицом появились в пабликах региона. Кроме того, в 2023 году педагог из Тюменской области была вынуждена уволиться после жалобы пенсионера на ее фото, которые тот счел откровенными.

Ранее в Госдуме призвали чиновников не лезть в личную жизнь учителей.