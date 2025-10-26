Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:57, 26 октября 2025Россия

В Госдуме высказались об увольнении учителей за фото в соцсетях

Даванков: Учителей нельзя увольнять за фото в соцсети без учета мнения родителей
Виктория Клабукова

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom  

При увольнении учителей за фото в соцсетях необходимо учитывать мнение родителей. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

По мнению депутата, вопрос увольнения, поводом для которого послужил контент в соцсетях, нужно решать на уровне школы, и непосредственное участие в процессе должен принимать родительский комитет. «Знаете, если у школьника увольняют любимую учительницу просто потому, что взрослым там что-то показалось, это не дело», — уверен Даванков.

Принимая решения, прежде всего нужно руководствоваться законом, подчеркивает вице-спикер. По его словам, преподаватель имеет такое же право на публикации в соцсетях, как и любой другой гражданин, никакого поражения в правах не допускается. Сам Даванков не видит ничего предосудительного в фотографиях педагогов в купальниках. «Это вот я лично так считаю, ничего страшного, если где-то мы увидели фотографию в купальнике. От этого не рухнут никакие устои, авторитеты и прочее», — прокомментировал парламентарий.

Материалы по теме:
«Говорили, что мы травмируем детскую психику» В этой сельской школе самый дерзкий и смелый подход к ученикам
«Говорили, что мы травмируем детскую психику»В этой сельской школе самый дерзкий и смелый подход к ученикам
14 марта 2018
«Решающим фактором стала, конечно, квартира» Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
26 октября 2019

Он добавил, что в настоящее время на стадии обсуждения находятся несколько законопроектов, регулирующих эту проблему. Даванков допускает, что на рассмотрение будет внесена еще инициатива, которая наделит родительский комитет большими полномочиями в данном вопросе. Его решение должно быть продиктовано здравым смыслом, напоминает депутат. «У нас очень много организаций, есть религиозные организации, есть яро защищающие традиционные ценности. Они уже в каждом случае, в любой фотографии видят преступление, что вообще есть соцсеть», — сказал он.

За последние годы в России неоднократно возникали скандалы из-за публикации учителями контента в интернете. В апреле в Нижнем Новгороде уволили учителя начальных классов, разместившую на личной странице откровенные фотографии. Позже эти снимки с заблюренным лицом появились в пабликах региона. Кроме того, в 2023 году педагог из Тюменской области была вынуждена уволиться после жалобы пенсионера на ее фото, которые тот счел откровенными.

Ранее в Госдуме призвали чиновников не лезть в личную жизнь учителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсека НАТО высмеяли после слов Путина о «Буревестнике»

    У признанного годным украинца случился приступ в ТЦК

    «Локомотив» потерял очки в матче РПЛ с «Акроном»

    Пьяная российская актриса устроила скандал в аэропорту и поранила руку

    В Госдуме высказались об увольнении учителей за фото в соцсетях

    Сразу 16 сотрудников ТЦК и полиции стали участниками принудительной мобилизации украинца

    Китай проявил непреклонность на торговых переговорах с США

    На концерте российского певца произошла массовая драка

    В России высказались о желании Трампа урегулировать все конфликты в мире

    Мужчина нашел огромный клад древнеримских монет и скрывал его восемь лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости