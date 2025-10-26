Спорт
06:47, 26 октября 2025Спорт

«Вашингтон» разгромно проиграл «Оттаве» в юбилейном матче Овечкина

«Вашингтон» проиграл «Оттаве» в юбилейном матче Овечкина со счетом 1:7
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» со счетом 1:7 потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина игра стала юбилейной — 1500-й в регулярных чемпионатах НХЛ. В ходе матча он не отметился результативными действиями. Овечкин первым из россиян достиг этого показателя по проведенным играм.

В составе победителей отличились Дилан Козенс (2-я и 25-я минуты), Шейн Пинто (24), Ник Казинс (27), Дрейк Батерсон (41, 55) и Тома Шабо (50). У «Вашингтона» гол на счету Тревора ван Римсдайка (46).

Ранее Овечкин оценил приближение к юбилейному матчу в НХЛ. По его словам, это серьезное достижение для него и его семьи. «Я счастлив, что смог провести столько матчей за одну команду», — подчеркнул он.

