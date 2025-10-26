Чемпион ОИ Ягудин отказался считать Петросян лидером фигурного катания в мире

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отказался считать россиянку Аделию Петросян лидером фигурного катания в мире. Его слова приводит Sport24.

Ягудин заявил, что еще год назад мог назвать Петросян лидером, однако в данный момент есть ряд очень хороших фигуристок — и американка Эмбер Гленн, и бельгийка Луна Хендрикс, и несколько японских девушек. «К ней больший спрос, потому что на международной арене прощать не будут», — посчитал чемпион ОИ.

20 сентября Петросян выиграла квалификационный турнир и завоевала путевку на Олимпийские игры 2026 года в Италии. По сумме двух прокатов она набрала 209,63 балла.

Последним международным стартом для российских фигуристов были Олимпийские игры 2022 года. Весной того же года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от турниров под своей эгидой.