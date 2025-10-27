Бывший СССР
Апостол назвал правильной насильственную мобилизацию на Украине

Командир ВСУ Апостол назвал правильной насильственную мобилизацию на Украине
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Wikimedia

Насильственная мобилизация в Вооруженные силы Украины (ВСУ) является правильной. Об этом заявил командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«По-другому мы не сможем. Иначе что, останавливаемся? Хорошо, вопросов нет — собираем сумки и идем в Карпаты. А вы уверены, что нас в Карпатах не достанут? Принуждение должно быть, но люди этого не понимают», — объяснил командир ВСУ.

26 октября стало известно, что в принудительной мобилизации украинца приняли участие сразу 16 военкомов и сотрудников полиции. Инцидент произошел в Одессе.

Ранее представитель Киевского областного военкомата Олег Байдалюк оправдал силовую мобилизацию. По его словам, других вариантов пополнения подразделений у Киева не существует.

