Фанат «Манчестер Юнайтед» не стригся больше года ради команды

Фанат решил не стричься, пока «Манчестер Юнайтед» не одержит пять побед подряд

Болельщик английского «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Фрэнк Илетт не стригся больше года ради команды. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, в 2024 году фанат пообещал не стричься, пока команда не одержит пять побед подряд. «Манчестер Юнайтед» набрал победную серию из трех матчей, и теперь клубу осталось выиграть еще две встречи, чтобы сдержать необычное обещание своего фаната. Игрок МЮ Диогу Далот отреагировал на вызов фаната, заявив, что команда постарается подарить ему эту стрижку.

Фанаты обсуждают челлендж Фрэнка Илетта в соцсетях, поддерживая его терпение мемами и шуточными комментариями о длине волос. На платформах TikTok и X быстро набирают популярность ролики, где болельщики делятся прогнозами и следят за каждой игрой «Манчестер Юнайтед» в надежде увидеть долгожданную стрижку.

После девяти матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 16 очков. Лидирует «Арсенал» с 22 очками.