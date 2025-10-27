Спорт
14:14, 27 октября 2025

Губерниев высмеял финансовые проблемы норвежских лыжников

Губерниев о финансовых проблемах норвежских лыжников: Будут русофобией питаться
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высмеял финансовые проблемы норвежских лыжников.

Губерниев обратил внимание на новость о том, что в результате финансовых проблем с проведением чемпионата мира по лыжным видам спорта 2025 года бюджет сборной Норвегии на два следующих сезона будет сокращен на 2,3 миллиона евро.

«Экономическая модель местечковых норвежских лыж вылетела в трубу, скоро на еду не хватит, будут русофобией питаться», — написал он. Журналист добавил, что норвежцы сильны в том, чтобы не допускать молодых российских лыжников и паралимпийцев.

21 октября Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) приняла решение не допускать российских спортсменов к участию в международных турнирах даже в качестве нейтральных атлетов. На заседании совета было подтверждено продление отстранения российских и белорусских атлетов от соревнований под эгидой организации.

