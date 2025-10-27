На генерального директора «Облкоммунэнерго» возбудили дело о мошенничестве

В Екатеринбурге завели уголовное дело на гендиректора «Облкоммунэнерго» Буданова

В Екатеринбурге завели уголовное дело на гендиректора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, его подозревают в хищении свыше 20 миллионов рублей из бюджета Нижнего Тагила якобы на исполнение концессии, которая предусматривала создание мусоросортировочного комплекса, нового полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), более 190 площадок накопления ТКО, а также реконструкцию двух существующих полигонов ТКО.

Суд Екатеринбурга обратил в доход России энергокомпанию «Облкоммунэнерго». Построенная бизнесменами на базе «Облкоммунэнерго» фирма «Корпорация СТС» стала монополистом в области водоснабжения, энергообеспечения и вывоза мусора в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Сами предприниматели в 2007-м получили гражданство Австрии и переехали в Европу.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Облкоммунэнерго» попал в базу розыска МВД России.