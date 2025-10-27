Забота о себе
Питание и сон
Назван самый недооцененный продукт для поддержки здоровья печени

Диетолог Джозеф: Краснокочанная капуста полезна для печени и иммунитета
Екатерина Улитина
Диетолог Франклин Джозеф считает, что краснокочанная капуста является одним из самых недооцененных и неочевидных продуктов для здорового питания. Его мнение публикует Daily Mirror.

Джозеф рассказал, что в краснокочанной капусте содержатся соединения, очень похожие на вещества в брокколи, которые обеспечивают противораковый эффект. Кроме того, по его словам, этот продукт богат клетчаткой, полезен для кишечника, иммунитета, помогает контролировать уровень холестерина и почти не содержит калорий.

По словам диетолога, краснокочанная капуста полезна и для здоровья печени. В частности, при регулярном употреблении она способствует поддержке ее функций по детоксикации и обмену веществ.

Для получения положительного эффекта Джозеф посоветовал каждый день съедать несколько ложек сырой или доведенной до полуготовности капусты.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух развеяла распространенный миф о макаронах. По ее мнению, продукт зря называют пустым, так как в нем содержатся витамины группы В, клетчатка и минералы.

