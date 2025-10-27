Орбан заявил о спаде волны поддержки членства Украины в ЕС

Орбан: Волна поддержки членства Украины в ЕС идет на спад

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что волна поддержки членства Украины в ЕС идет на спад в Европе и со временем исчезнет. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу М1.

«Я убежден, что эта огромная волна поддержки Украины, поддержки членства Украины в ЕС сейчас уже идет на спад и исчезнет», — отметил политик.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка рассказал, что Киев надеется при определенных обстоятельствах добиться прорыва в вопросе вступления в ЕС уже в декабре.

В начале октября Виктор Орбан оценил предложение Владимира Зеленского обойти вето Венгрии на вступление Украины в Евросоюз. Венгерский премьер посетовал, что украинский лидер снова применяет свою обычную тактику морального шантажа. Так политик отреагировал на слова Зеленского, что Украина будет в Евросоюзе «с Орбаном или без».