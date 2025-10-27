Плющенко прокомментировал победу сына на турнире без других участников

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал победу сына Александра на турнире в подмосковном Наро-Фоминске без других участников. Его слова приводит Metaratings.
Плющенко заявил, что не является организатором соревнований. Он обратил внимание на то, что в турнире могли принять участие все желающие, однако в Московской области недостаточно спортсменов первого спортивного разряда. «Мы не влияем на эту ситуацию, поэтому Александр выступал один», — посчитал отец фигуриста.
27 октября Александр Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию в подмосковном Наро-Фоминске. Соревнования проходили под эгидой Федерации фигурного катания Московской области. Плющенко-младший выступил по первому спортивному разряду среди юношей, он был единственным участником в этой категории.
За свой прокат 12-летний фигурист получил 192,91 балла. Эта сумма сложилась из оценок за короткую и произвольную программы.