Последствия решения об экстрадиции обвиняемого в подрыве «Северных потоков» оценили

Политолог Топорнин: Выдача Германии виновного украинца пройдет без последствий

На нынешние отношения между Киевом и Берлином решение суда в Болонье выдать Германии обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток» гражданина Украины практически не влияет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Николай Топорнин.

Ранее сообщалось, что суд в Болонье постановил выдать Германии обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток» гражданина Украины Сергея Кузнецова. Его адвокат рассказал, что намерен обжаловать решение суда в Верховном кассационном суде, и указал на серьезные нарушения, допущенные в ходе процесса.

Политолог объяснил, что пока есть всего лишь запрос об экстрадиции, который нужно выполнить, а потом произвести соответствующие следственные действия. По его словам, это все будет тянуться очень долго и на отношения между Украиной и Германией это практически не влияет.

«Конечно, есть пострадавшие коммерческие структуры, в том числе немецкие, которые понесли убытки от того, что был подорван трубопровод. Соответственно, надо теперь смотреть, кто за этим стоит и кто должен покрыть эти убытки. Понятно, что поймают некоторых физических лиц, но покрыть убытки они, конечно же, не смогут. Но если говорить о международных последствиях, они вряд ли будут осязаемые. Какой-то привкус останется не очень приятный, но до чего-то более серьезного дело не дойдет», — прокомментировал Топорнин.

Гражданин Украины Сергей Кузнецов был задержан 20 августа в районе итальянского города Римини, где отдыхал с семьей. По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах «Северный поток».