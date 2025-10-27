Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:29, 27 октября 2025Мир

Премьер Финляндии ответил на вопрос об открытии границ с Россией

Орпо: Открытие границы России и Финляндии возможно в ближайшем будущем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Открытие границ с Россией возможно в ближайшем будущем. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью телеканалу Yle.

Премьер отметил, что для открытия русско-финской границы Москва должна гарантировать запрет на въезд со стороны России нелегальных мигрантов, как это было десятилетиями до закрытия пропускных пунктов.

Глава финского правительства подчеркнул, что для отмены запрета движения через границу Россия должна заявить о намерении вернуться к прошлой практике, однако со стороны Кремля таких предложений не поступало.

Ранее стало известно, что построенный на границе Финляндии с Россией забор стал туристической достопримечательностью для финнов. Туристы часто хотят посмотреть на забор поближе, из-за чего заходят на закрытую территорию.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России перерезали все пути снабжения ВСУ в Красноармейске

    Эрдоган обсудит со Стармером многомиллиардную сделку

    Во Франции призвали к выходу из ЕС

    Такер Карлсон назвал Путина самым популярным в мире лидером

    Мужчинам раскрыли неочевидные причины отсутствия бороды

    В Бурятии установили самый большой буддистский молитвенный барабан в республике

    Уволивший с матом подчиненного российский губернатор дал одно обещание

    Раскрыты итоги переговоров Лаврова с главой МИД КНДР

    Две женщины спрятали 68 черепах под юбками и попались таможенникам в порту

    Мэр российского города объяснил засоры в канализации неумением пользоваться унитазом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости