Прилепин заявил о планах написать книгу после возвращения с СВО

Писатель Прилепин рассказал, что хочет написать книгу после возвращения с СВО
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

Российский писатель, телеведущий Захар Прилепин заявил, что планирует отложить написание второго тома романа «Тума» до момента своего возвращения с зоны специальной военной операции (СВО). Этими подробностями он поделился в беседе с журналистами ТАСС.

По словам Прилепина, он намеревался приступить к написанию, но взвесил все и принял решение сделать это попозже. Кроме того, писатель отметил, что в его арсенале есть еще от пяти до десяти недописанных книг, работу над которыми хочется завершить.

Ранее в интервью Захар Прилепин заявил, что рассчитывает попасть на фронт уже в ноябре. Как добавил публицист, контракт с военным ведомством он уже физически заключил.

6 мая 2023 года на литератора было совершено покушение. Гражданин Украины Александр Пермяков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) следил за Прилепиным, после чего установил взрывные устройства под полотно дороги недалеко от дома писателя. Когда автомобиль был взорван, в нем находились сам ведущий и его водитель Александр Шубин. Первый получил множественные ранения, второго спасти не удалось. Прилепин ранее рассказывал, что незадолго до поездки поменялся с товарищем местами в машине.

В сентябре 2024 года Пермякова приговорили к пожизненному лишению свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальные годы жизни — в колонии особого режима.

