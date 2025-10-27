Путин встретится с главой МИД Северной Кореи

Песков: Путин проведет встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи 27 октября

Президент России Владимир Путин 27 октября проведет встречу с главой МИД Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Цой Сон Хи. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В середине дня Путин имеет в виду принять в Кремле министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи, которая находится в Москве с визитом», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что глава российского МИД Сергей Лавров начал переговоры с северокорейским коллегой. По словам дипломата, стороны планируют обсудить двусторонние отношения и ситуацию в мире.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в ходе встречи Лавров подарил своей коллеге из Северной Кореи букет цветов. «В Москве проходят переговоры глав МИД России и КНДР. Начали красиво», — отметила Захарова.