Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:09, 27 октября 2025Мир

Путин встретится с главой МИД Северной Кореи

Песков: Путин проведет встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи 27 октября
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Щербак / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 27 октября проведет встречу с главой МИД Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Цой Сон Хи. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В середине дня Путин имеет в виду принять в Кремле министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи, которая находится в Москве с визитом», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что глава российского МИД Сергей Лавров начал переговоры с северокорейским коллегой. По словам дипломата, стороны планируют обсудить двусторонние отношения и ситуацию в мире.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в ходе встречи Лавров подарил своей коллеге из Северной Кореи букет цветов. «В Москве проходят переговоры глав МИД России и КНДР. Начали красиво», — отметила Захарова.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали слова Трампа об атомной подлодке у берегов России

    Популярная соцсеть представила новый инструмент развития авторов и объединения зрителей

    В России оценили будущее переговоров с США по Украине

    В России анонсировали жесткий ответ на удар ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища

    Два дома напротив Кремля признали памятниками архитектуры

    Таинственные огни и поднимающиеся из глубины объекты. Американцев встревожили зафиксированные у побережья аномалии

    Россия подарила Киргизии растительное масло

    Российские войска вошли в еще один город у Красноармейска

    Появились данные о местонахождении заказчика похищений российских бизнесмена и футболиста

    Захарова оценила попытки Запада «порвать» российскую экономику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости