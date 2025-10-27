Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:12, 27 октября 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала ранее не звучавшее загадочное слово

Радиостанция УВБ-76 передала шифровку со словом «семень»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Micha B / Shutterstock / Fotodom

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало загадочное слово «семень». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Так называемая «Радиостанция Судного дня» передала сообщение 27 октября в 13:07 по московскому времени. Ранее шифровки с таким словом не передавались.

В августе радиостанция повторила несколько сообщений, звучавших на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В частности, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 6 октября УВБ-76 передала сообщение со словом «орехобрус», уже звучавшее 11 февраля 2022 года.

Материалы по теме:
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
17 декабря 2024
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений. Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений.Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
19 декабря 2024
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
18 декабря 2024

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали слова Трампа об атомной подлодке у берегов России

    Популярная соцсеть представила новый инструмент развития авторов и объединения зрителей

    В России оценили будущее переговоров с США по Украине

    В России анонсировали жесткий ответ на удар ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища

    Два дома напротив Кремля признали памятниками архитектуры

    Таинственные огни и поднимающиеся из глубины объекты. Американцев встревожили зафиксированные у побережья аномалии

    Россия подарила Киргизии растительное масло

    Российские войска вошли в еще один город у Красноармейска

    Появились данные о местонахождении заказчика похищений российских бизнесмена и футболиста

    Захарова оценила попытки Запада «порвать» российскую экономику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости