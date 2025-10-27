Россияне потратили на новые легковушки рекордную сумму

«Автостат»: Россияне потратили на новые легковушки почти 410 миллиардов рублей

В сентябре жители России потратили на приобретение новых легковых автомобилей рекордные за последние 11 месяцев 409,9 миллиарда рублей. Это показало исследование, проведенное агентством «Автостат» и компанией «Газпромбанк автолизинг». Его результаты приводит ТАСС.

По сравнению с августовскими показателями сумма выросла на 4,3 процента. Однако относительно первого осеннего месяца прошлого года наблюдается снижение в 13,6 процента. Тогда россияне израсходовали 474,5 миллиарда рублей.

С 13 по 19 октября суммарные объемы продаж новых легковушек в России выросли на шесть процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. Вместе с тем эксперты призывают не ждать в 2026 году резкого скачка продаж новых автомобилей и стремительного оживления внутреннего авторынка.

Также есть прогнозы, что по итогам 2025 года продажи новых легковых китайских автомобилей в России рискуют рухнуть на 25 процентов.