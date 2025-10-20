Российский авторынок впервые за 39 недель вышел в плюс

«Автостат»: С 13 по 19 октября продажи новых авто в РФ выросли на 6 % год к году

С 13 по 19 октября суммарные объемы продаж новых легковых автомобилей на российском рынке увеличились на 6 процентов в сравнении с тем же периодом 2024 года. Об оживлении реализации машин в середине второго месяца осени сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

До этого положительная динамика на внутреннем рынке фиксировалась 13-19 января 2025 года. Тогда годовой прирост оценивался в 13 процентов. После этого, на протяжении 39 недель в России сохранялась отрицательная тенденция, уточнили аналитики. На 40-й же неделе был установлен рекорд года — 41,3 тысячи единиц.

По итогам 42-й недели динамика незначительно замедлилась. В разгар октября в России реализовали в общей сложности 34 030 новых автомобиля. При этом уже четвертую неделю подряд в стране стабильно продают выше 30 тысяч легковушек. Лидером по объемам реализации в середине октября стала Lada, на ее долю пришлась пятая часть (6883 экземпляра) всех сделок, резюмировали эксперты.

Оживление продаж новых машин на внутреннем рынке фиксируется на фоне ожидания грядущего повышения утильсбора для иномарок категории М1. Ранее Минпромторг предложил сохранить льготные ставки лишь для зарубежных машин, мощность двигателя которых составляет менее 160 лошадиных сил. Для всех остальных, как ожидается, коэффициенты резко вырастут.

Нововведения приведут к колоссальному росту цен на импортные машины, предупредил основатель компании EvoCars Денис. Блинов. Увеличение стоимости авто при ввозе легковушек, по его оценке, составит от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. Ряд популярных у россиян иномарок при таком раскладе уйдет в прошлое, пояснил аналитик. Речь идет в том числе о кроссоверах Toyota RAV4 и седанах Toyota Camry.

Резкое удорожание, отмечал глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, затронет и другие востребованные иномарки, включая Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe. В итоге российский авторынок в следующем году столкнется с масштабной трансформацией, а естественный отбор на нем заметно усилится, сошлись во мнении эксперты.