Россияне раскупили шоколад с Путиным «Своих не бросаем» на маркетплейсах

Россияне раскупили шоколад с изображением президента России Владимира Путина «Своих не бросаем». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные маркетплейсов Ozon и Wildberries.

Известно, что данное лакомство спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вручил конгрессвумен Анне Паулине Луне в Майами.

Теперь в карточке данного товара на Ozon и Wildberries указано, что товаров в наличии нет. Отмечается, что продавцом шоколада является компания «Росшоколад».

Ранее в октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на подаренные властям США конфеты с цитатами Путина. Так, на одной из оберток была размещена цитата российского лидера «Своих не бросаем». По словам Пескова, это был личный выбор Дмитриева.