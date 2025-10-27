Экономика
07:53, 27 октября 2025Экономика

Российским зумерам предсказали размеры их социальной пенсии

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Будущие российские пенсионеры из поколения зумеров смогут получать пенсии сопоставимые с нынешним. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, страховая пенсия этой категории граждан составит от 25 тысяч до 40 тысяч рублей. Расчет основан на средней зарплате около 100 тысяч рублей и предполагаемом стаже 30–40 лет. При этом эксперт уточнил, что выплаты зумеров могут даже оказаться немного выше, так как в их карьере не будет так называемых «провальных» лет, не вошедших в стаж, как это часто было у старших поколений.

По словам доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского размер средней социальной пенсии в России составляет около 15,5 тысячи рублей. До этого профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что в 2026 году страховая пенсия по старости достигнет 14 тысяч 287 рублей. Для назначения страховой пенсии нужно иметь не меньше 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

