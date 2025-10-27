Бывший СССР
Шансы группировки ВСУ прорвать окружение в Купянске оценили

Военный эксперт Живов: У ВСУ минимальные шансы преодолеть окружение в Купянске
Варвара Кошечкина
Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют минимальные шансы на то, чтобы выйти из окружения в Купянске с оружием и без потерь, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Зависит от того, что в Минобороны запланировали по вопросу Купянска. Есть три тактики относительно окруженного или взятого в полуокружение противника — уничтожить его, принудить сдаться или выпустить. Выпустить противника тоже часть военной стратегии, описанной в древнейших книгах о войне, потому что противника в укреплениях тяжело уничтожать», — сказал Живов.

Ранее в Минобороны России сообщали о том, что окруженная в Купянске группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) пошла на прорыв. По данным военного ведомства, ВСУ предприняли четыре попытки вырваться из окружения на правый берег реки Оскол, но все они были пресечены. Потери противника при этом составили до 50 человек и шесть единиц техники.

Об окружении украинской группировки в Купянске 26 октября президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

