06:30, 28 октября 2025Спорт

Шварценеггер назвал главную вещь для новичков в тренажерном зале

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Экс-губернатор Калифорнии, голливудский актер и культурист Арнольд Шварценеггер назвал главную вещь для новичков в тренажерном зале. Об этом сообщает Men Today.

«Самое главное — всегда начинать с базовых упражнений. Я никогда не скажу: не делайте рывки и жимы. Это величайшие упражнения, и нет такого тренажера, который бы это отменил», — заявил Шварценеггер.

Актер выделил такие упражнения, как становая тяга, приседания, тяга в наклоне, жим лежа, жим на наклонной скамье или жим из-за головы. «Вам нужна только штанга, и эти упражнения в начале бесценны», — отметил Шварценеггер.

Ранее фитнес-тренер Елизавета Прокудина дала советы, которые помогут ускорить рост мышечной массы. Она рекомендовала регулярно увеличивать нагрузку, меняя вес, количество повторений или сложность упражнений.

