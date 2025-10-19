Спорт
07:00, 20 октября 2025Спорт

Фитнес-тренер дала помогающие ускорить рост мышечной массы советы

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: ArtPhoto_studio / Freepik

Фитнес-тренер Елизавета Прокудина дала советы, которые помогут ускорить рост мышечной массы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Она рекомендовала регулярно увеличивать нагрузку, меняя вес, количество повторений или сложность упражнений. «Организуйте калорийный профицит и уделяйте внимание белку. Избыточное потребление калорий в сочетании с достаточным количеством белка (примерно 1,5-2 грамма на килограмм массы тела) помогает восстановлению и росту мышц», — добавила Прокудина.

Специалист также рекомендовала организовать полноценный сон, дни отдыха между тренировками, а также управлять уровнем стресса. «Поддерживайте гормональный баланс. Рост мышц во многом зависит от нормального гормонального фона. При сомнениях о здоровье гормонов имеет смысл обратиться к специалисту и проверить их работу», — заявила Прокудина.

Ранее фитнес-тренер Сергей Нитченко дал советы тем, кто хочет избежать проблем со здоровьем из-за сидячей работы. Специалист рекомендовал делать утреннюю зарядку.

