Собянин рассказал об уничтожении еще одного летевшего на Москву дрона

Силами средств противовоздушной обороны перехвачен и поражен еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся к Москве. Об этом столичный градоначальник Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере МАХ.
«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
До этого Собянин рассказал об уничтожении еще двух дронов, атаковавших российскую столицу. Вскоре стало известно о ликвидации еще одного летевшего БПЛА.