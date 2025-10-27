Россия
00:54, 27 октября 2025

Собянин рассказал об уничтожении еще одного летевшего на Москву дрона

Собянин: Система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Силами средств противовоздушной обороны перехвачен и поражен еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся к Москве. Об этом столичный градоначальник Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере МАХ.

«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

До этого Собянин рассказал об уничтожении еще двух дронов, атаковавших российскую столицу. Вскоре стало известно о ликвидации еще одного летевшего БПЛА.

