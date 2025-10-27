Вдоль побережья США зафиксировали аномальные подводные объекты

Популярное приложение для отслеживания неопознанных летающих объектов (НЛО) Enigma отслеживает необычную активность в воздухе. Однако оно также получает данные об объектах, появляющихся из водоемов или перемещающихся под водой, и зарегистрировало более девяти тысяч сообщений об аномалиях у побережья США. Об этом пишет Marine Technology News (MT).

Неопознанные подводные объекты (НПО) — это любые объекты или явления, обнаруженные под водой, которые не могут быть немедленно идентифицированы или объяснены. В знаменитом отчете, опубликованном в 1825 году, английский натуралист Эндрю Блоксам, плававший на корабле HMS Blonde, был свидетелем того, как из моря поднимался красный светящийся шар. Сообщения о подобных явлениях продолжаются до сих пор. Ветеран-оператор гидролокатора ВМС США Аарон Амик отметил, что на гидролокаторе иногда появляются необычные быстродвижущиеся объекты, но они «настолько быстрые, что вы не можете измерить скорость».

Скриншот: Enigma

Бывший контр-адмирал считает неопознанные объекты угрозой безопасности

В своих показаниях в ноябре 2024 года перед Комитетом Палаты представителей по надзору бывший контр-адмирал ВМС США Тим Галлодет ясно дал понять, что рассматривает эти объекты и инциденты как серьезную угрозу национальной безопасности. Из собранных Enigma отчетов два включают в себя таинственные огни, движущиеся под поверхностью океана, и сообщения моряков об объектах, поднимающихся из глубины.

По состоянию на август 2025 года приложение Enigma зарегистрировало более 9000 наблюдений таких объектов в США в радиусе 10 миль (16 километров) от береговых линий и основных водных путей. Примерно в 1500 из этих сообщений упоминаются «вода», «океан», «озеро» или «пляж» и примерно 500 из них произошли в радиусе 5 миль (8 километров) от береговой линии. Больше всего сообщений о НПО поступает из Калифорнии (389) и Флориды (306).

Госсекретарь США рассказал о не дающих ему спать НЛО

Марко Рубио заявил, что НЛО, которые появляются над секретными ядерными базами, не дают ему спать. Громкое заявление ближайший соратник президента США Дональда Трампа сделал в фильме The Age of Disclosure («Эпоха раскрытия информации»).

В трейлере фильма Рубио сообщил, что НЛО, которые появляются над американскими ядерными объектами, не имеют отношения к армии или правительству США. Он также сказал, что о загадочных воздушных кораблях информировали президентов, а потенциальные информаторы утверждали, что раскрытие данных об этих НЛО «может стоить им жизни».

Между тем ранее также выяснилось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс одержим темой неопознанных летающих объектов.

Когда он делился планами на парламентские каникулы, то сделал необычное признание. «Я отчасти собираюсь погрузиться во всю эту тему НЛО с прошлого года», — сказал он. Об этом увлечении американский вице-президент рассказывал с улыбкой, но было неясно, шутит он или нет.