Трамп высказался об использовании активов России для помощи Украине

Трамп заявил, что не участвует в использовании активов России для помощи Украине

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, следует ли Европейскому союзу (ЕС) использовать замороженные активы России для помощи Украине. Его слова прозвучали в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One, которое транслировал Белый дом.

«Вам нужно спросить об этом ЕС. Я в этом не участвую, это дело Евросоюза», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала выделение Киеву так называемого «репарационного кредита» с использованием замороженных активов России. Согласно предложенной ею схеме, сами российские активы изыматься не будут, а возвращать средства Киев должен будет лишь после получения компенсаций от России.

23 октября журнал Politico сообщил, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер «занял бескомпромиссную позицию» и «сорвал сделку» по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Отмечалось, что позиция страны «поставила в тупик» планы, над которыми западные чиновники «работали месяцами».