12:38, 27 октября 2025Силовые структуры

Уборка в российской квартире закончилась преступлением над горничной

В Колпино незнакомец изнасиловал горничную, приехавшую убирать квартиру
Варвара Митина (редактор)

Фото: NATEE MEEPIAN / IMAGO / Zoonar.com / Globallookpress.com

В Колпино незнакомец изнасиловал горничную, приехавшую убирать квартиру. Об этом пишет «Фонтанка».

Пострадавшая — 38-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она сама обратилась в полицию. Женщина рассказала, что утром приехала убирать по заказу в квартире на бульваре Трудящихся в Колпино. Там на нее напал незнакомый мужчина и изнасиловал. Правоохранители разбираются в происходящем.

Ранее в Москве следователи возбудили уголовное дело по факту насилия и других преступлений местного жителя над сожительницей.

