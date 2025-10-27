Уборка в российской квартире закончилась преступлением над горничной

В Колпино незнакомец изнасиловал горничную, приехавшую убирать квартиру. Об этом пишет «Фонтанка».

Пострадавшая — 38-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она сама обратилась в полицию. Женщина рассказала, что утром приехала убирать по заказу в квартире на бульваре Трудящихся в Колпино. Там на нее напал незнакомый мужчина и изнасиловал. Правоохранители разбираются в происходящем.

