16:39, 27 октября 2025Спорт

Умер диктор сборной России и ЦСКА Плешаков

Диктор ЦСКА Игорь Плешаков умер в 56 лет
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Спортивный диктор Игорь Плешаков умер в 56 лет. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Причины смерти диктора не называются. Ранее в московском ЦСКА сообщили, что Плешакову должны были провести плановую операцию.

Пресс-служба армейцев подчеркнула, что голос Плешакова стал символом для нескольких поколений фанатов, и в знак памяти армейцы начнут ближайший матч с «Пари Нижнего Новгорода» с минуты молчания.​ В «Динамо» также выразили соболезнования семье и близким покойного, отметив его вклад в развитие спортивного вещания в России.

Плешаков начинал карьеру на матчах хоккейного «Спартака», а с 2001 года стал голосом московского футбольного клуба ЦСКА. За годы работы он также был диктором на играх хоккейного и футбольного «Динамо». Плешаков тесно сотрудничал с РФС более десяти лет, регулярно работая на встречах мужской и женской сборной России, а также на финальных матчах Кубка страны.

