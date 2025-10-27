Россия
12:18, 27 октября 2025

В Госдуме отреагировали на заявление Польши о восстановлении связей с Россией

Депутат Чепа: Туск имеет свои интересы, связанные с поставками американского СПГ
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о желании некоторых западных стран восстановить связи с Россией говорят о непрочности Европейского союза и о том, что европейцы по-разному защищают свои собственные интересы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее Туск заявил, что ряд стран Европы хотят восстановить экономические связи с Россией, включая восстановление газопровода «Северный поток — 2». По словам политика, это является тревожным звонком.

Чепа указал, что Польша построила у себя большие склады СПГ, и она практически заинтересована в поставках, неважно по какой цене, газа из США. Он пояснил, что Туск имеет в этом собственные интересы, потому что его страна будет поставлять этот СПГ в другие европейские страны, получая комиссию за транспортировку.

«Европейцам все равно, какая цена будет, потому что, если нет другого газа, они будут покупать по любой стоимости. А Туск будет получать свою копейку, и плевать ему на население Венгрии, Болгарии и любых других стран, включая Украину. Самое главное в этом союзе — деньги. Вот задачи, которые стоят перед европейскими странами», — объяснил депутат.

Он добавил, что премьер-министра Польши не волнует, что интересы каких-то стран не совпадают с теми задачами, которые стоят у них. Парламентарий подчеркнул, что задачей Туска номер один является присоединение украинских земель и, вероятно, личное обогащение за счет конфликта.

Правительство Туска в Польше на протяжении почти двух десятилетий является активным противником проекта «Северный поток — 2». В 2006 году глава МИД страны Радослав Сикорский называл будущий газопровод «новым пактом Молотова-Риббентропа».

