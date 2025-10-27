В Китае заявили о подействовавшем на Трампа предупреждении Путина

Sohu: Слова Путина о недопустимости ударов Tomahawk подействовали на Трампа

Предупреждение президента России Владимира Путина о недопустимости украинских ударов по России американскими ракетами Tomahawk («Томагавк») подействовали на президента США Дональда Трампа. Об этом заявил автор блога «Ланьфэн говорит» на китайской платформе Sohu, перевод материала публикует «ИноСМИ».

Как напомнил автор материала, Путин 23 октября пригрозил ошеломляющим ответом, если «Томагавками» будут наноситься удары по территории России. Кроме того, как отмечается в статье, президент России ранее в телефонном разговоре с Трампом предупредил, что передача Киеву этих ракет нанесет ущерб российско-американским отношениям.

Автор материала констатировал, что слова президента России, по-видимому, возымели нужный эффект. «Хотя Трамп отменил встречу с Путиным и ввел антироссийские санкции, он больше не упоминает о поставках ракет Киеву. Даже когда в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон якобы снял ограничение на использование Украиной дальнобойных ракет, Трамп опроверг ее, назвав фейком», — говорится в материале.

Автор блога также счел, что Путину удалось как минимум на время обуздать Трампа.

Ранее сообщалось, что президент России назвал попыткой эскалации разговоры о поставках Киеву дальнобойных ракет «Томагавк». По словам Путина, если таким оружием будут наносить все удары по российским территориям, ответ Москвы будет очень сильным.