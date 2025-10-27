Россия
В России рассказали об ответе на удары ВСУ по плотине Белгородского водохранилища

Колесник: Россия жестко ответит на удары ВСУ по Белгородскому водохранилищу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия в ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по плотине Белгородского водохранилища может нанести удары по военной и энергетической инфраструктуре страны, считает член комитет Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Они уже совершили техногенную катастрофу тем, что ударили по гражданской инфраструктуре. Там люди снабжаются водой, то есть это ударило по гражданскому населению. (…) Ответ будет, как всегда. По инфраструктуре военной, очень жестко отработают в котлах, которые образовались», — сказал Колесник.

Он добавил, что ответные удары по России могут быть нанесены и по объектам критической и энергетической инфраструктуре Украины, а также по складам с оружием.

Эту техногенную катастрофу мы преодолеем, решим этот вопрос, людей водой обеспечим, все устраним, но Украина никогда не отмоется от того, что она является террористическим государством

Андрей Колесникдепутат

По его мнению, подобные объекты защищать от ударов ВСУ возможно, но близкое расстояние усложняет задачу.

ВСУ 25 октября нанесли ракетный удар по плотине водохранилища в Белгородской области и повредили ее. В результате в водохранилище начал падать уровень воды и произошел разлив в селах, которые находятся ниже по течению дамбы.

Жителям пострадавших населенных пунктов предложили эвакуироваться. В России, комментируя атаку, заявили о попытке Украины создать техногенную катастрофу.

    Все новости