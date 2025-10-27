Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:56, 27 октября 2025Россия

ВСУ обвинили в попытке создать техногенную катастрофу в российском регионе

ТАСС: ВСУ пытаются создать техногенную катастрофу в российском регионе
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: U.S. Army / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударами по дамбе водохранилища в Белгородской области пытаются создать техногенную катастрофу. Об этом заявил источник ТАСС в силовых структурах.

«На харьковском направлении с целью создания техногенной катастрофы и подтопления близлежащих населенных пунктов враг ракетами атакует дамбу Белгородского водохранилища», — сообщил собеседник агентства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация на Белгородском водохранилище после ударов со стороны ВСУ остается стабильной. Опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов, подчеркнул он.

ВСУ 25 октября нанесли ракетный удар по плотине водохранилища в Белгородской области и повредили ее. В результате в водохранилище начал падать уровень воды и произошел разлив воды в селах, которые находятся ниже по течению дамбы. Жителям пострадавших населенных пунктов предложили эвакуироваться.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На подлете к Москве за ночь сбили десятки беспилотников. Что известно о последствиях?

    В России сняли на фото редкую комету Lemmon

    Президент Бразилии решил поговорить с Трампом о конфликте на Украине

    Губернатор раскрыл подробности массированной атаки на российский город

    Против ударившего в российском регионе школьника учителя возбудили уголовное дело

    Стало известно о планах Трампа расширить удары против дружественной России стране

    Европу назвали крупнейшим покупателем российского газа

    Состоятельная женщина на Porsche переехала мужчину и обвинила в этом модные туфли

    Россиянам назвали четыре повода насторожиться и обратиться к врачу

    Певица Ханна снялась в бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости