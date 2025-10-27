ВСУ обвинили в попытке создать техногенную катастрофу в российском регионе

ТАСС: ВСУ пытаются создать техногенную катастрофу в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударами по дамбе водохранилища в Белгородской области пытаются создать техногенную катастрофу. Об этом заявил источник ТАСС в силовых структурах.

«На харьковском направлении с целью создания техногенной катастрофы и подтопления близлежащих населенных пунктов враг ракетами атакует дамбу Белгородского водохранилища», — сообщил собеседник агентства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация на Белгородском водохранилище после ударов со стороны ВСУ остается стабильной. Опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов, подчеркнул он.

ВСУ 25 октября нанесли ракетный удар по плотине водохранилища в Белгородской области и повредили ее. В результате в водохранилище начал падать уровень воды и произошел разлив воды в селах, которые находятся ниже по течению дамбы. Жителям пострадавших населенных пунктов предложили эвакуироваться.