Испытания «Буревестника» заметили на Западе

Reuters: Россия испытала ракету «Буревестник» на архипелаге Новая Земля

Россия испытала крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Об этом сообщает Reuters.

Агентство сослалось на Службу военной разведки Норвегии. Глава разведывательной службы Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенес заявил в письме, что Россия провела испытания и назвал локацию — архипелаг Новая Земля, расположенный в Северном Ледовитом океане.

«Мы можем подтвердить, что Россия провела новый испытательный пуск крылатой ракеты большой дальности "Буревестник" на Новой Земле», — подтвердил Нильс Андреас Стенсенес Reuters. Отреагировавший на пуск ракеты представитель спецслужбы также заметил, что испытания состоялись на прошлой неделе.

Об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой в воскресенье, 26 октября, рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин. Он заявил, что ракета способна преодолевать неограниченные расстояния и обходить системы противоракетной обороны.

Ранее военный эксперт Джеффри Льюис в интервью The New York Times назвал «Буревестник» (по кодификации НАТО — SSC-X-9 Skyfall) научно-фантастическим оружием. По его словам, появление такой ракеты у России — это «плохое развитие событий».