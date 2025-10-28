В США поставят памятник основателю Binance

В Вашингтоне решили поставить памятник основателю Binance Чанпэну Чжао

В Соединенных Штатах захотели возвести памятник основателю крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэну Чжао. Об этом изданию Decrypt рассказал один из инициаторов установки монумента.

Поставить памятник криптомагнату собираются в Вашингтоне в сквере перед Капитолием. Впоследствии монумент хотят вручить самому Чжао в качестве подарка, либо продать на аукционе в пользу некоммерческой организации Giggle Academy, которая в настоящий момент ему принадлежит. Спонсоры, пожелавшие остаться неизвестными, вложили в проект полсотни тысяч долларов.

Статуя будет изготовлена из пеноблоков и покрыта позолотой. Монумент будет представлять собой фигуру Чжао в полный рост. Миллиардер будет стоять с поднятой кистью, на которой разогнет четыре пальца. Они соответствуют четырем принципам, выведенным Чжао в качестве послания криптосообществу: учиться, следовать правилам, концентрировать усилия на продукте и не реагировать на фейки.

На создание памятника активистов вдохновило помилование Чжао президентом США Дональдом Трампом. Криптокороля приговорили к четырем месяцам тюрьмы за преступления, связанные с переводами финансов без лицензии. Изначально прокуратура запрашивала три года заключения.

Ранее в честь Трампа в Вашингтоне поставили четырехметровый золотой памятник. В руке статуя держит монету, на которой выгравирован знак биткоина.