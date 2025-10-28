Букмекеров заставят предупреждать о вреде азартных игр

Госдума приняла законопроект о маркировке рекламы азартных игр

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет букмекерские компании и тотализаторы предупреждать о рисках, связанных с азартными играми. Соответствующая информация опубликована на сайте законодательного органа.

Согласно документу, реклама должна предупреждать, что выигрыш не гарантирован. Также должно быть упоминание о том, что участие в подобных играх может привести к потере денег и нанести вред здоровью и жизни.

Предусматривается, что предупреждение должно занимать не менее 7 процентов площади кадра в телерекламе и длиться как минимум пять секунд, в радиорекламе — не менее трех секунд. Для наружной и интернет-рекламы предупреждение должно занимать не менее 10 процентов площади рекламы.

Кроме того, на сайтах и в пунктах приема ставок букмекеры будут обязаны размещать информацию о рисках и QR-код, ведущий на ресурсы с информацией об инвестициях для сохранения денег. В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал новую систему распределения букмекерских отчислений через Российский спортивный фонд (РСФ). Митрофанов заявил, что этот механизм не станет проблемой для федераций и не приведет к снижению доходов от букмекеров.