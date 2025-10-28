Samsung начнет показывать рекламу на холодильниках

The Verge: Умные холодильники Samsung начнут показывать рекламу

Компания Samsung начнет показывать на своих холодильниках рекламу. На это обратило внимание издание The Verge.

Устройства линейки умных холодильников Samsung Family Hub имеют встроенный сенсорный экран. Как стало известно медиа, в ноябре компания начнет отображать владельцам бытовых приборов контекстную рекламу. Она станет частью нового виджета, который будет отображаться на экране постоянно.

Виджет для экрана холодильнков Samsung состоит из четырех блоков. Они будут отображать новости, события календаря, погоду и подборку рекламных объявлений. Как пояснили в компании, блоки будут сменять друг друга каждые 10 секунд, но пользователь может пропустить определенный блок, смахнув пальцем по экрану. Также в корпорации рассказали, что реклама появится с 3 ноября на холодильниках серии Samsung Family Hub, стоимость которых начинается с 2000 долларов (158 тысяч рублей).

По словам редактора The Verge Дженнифер Паттисон Туохи, она владеет холодильником Family Hub более пяти лет, и за это время устройство ни разу не показывало рекламу. «Проблема здесь не только в самой рекламе (хотя она тоже есть), а в том, что она добавляется на устройство уже после того, как оно оказалось у меня дома», — посетовала журналистка.

Ранее инсайдеры Techmaniacs рассказали, что корпорация Samsung перенесет выпуск новых флагманских смартфонов Galaxy S26. Анонс девайсов ждали в январе, но он, по всей видимости, состоится в марте.